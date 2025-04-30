Верховный суд: банк должен заплатить за игнорирование исполнительных документов

Верховный суд (ВС) РФ запретил банкам игнорировать исполнительные документы, выданные судом, даже в случае наличия подозрений на нарушение антиотмывочного закона. При несоблюдении этого правила взыскатель вправе потребовать от кредитной организации проценты за пользование чужими денежными средствами, признал ВС.

Спор развернулся между ИП Александром Федотовым и ВТБ. ИП получил судебный приказ о взыскании в свою пользу 408,8 тыс. руб. с ООО «Линкольн», однако банк отказался перечислять средства. ВТБ объяснил свой отказ тем, что ЦБ отнес «Линкольн» к группе организаций, которые с высокой степенью риска совершают подозрительные операции. Закон «О противодействии отмыванию (легализации) денежных средств» (115-ФЗ) накладывает на клиентов из этой категории ограничения на переводы. ИП обжаловал бездействие ВТБ, потребовав не только перевести ему средства со счета «Линкольна», но и взыскать с банка проценты на эту сумму по ст. 395 ГК РФ за время промедления с исполнением судебного акта. Однако арбитражные суды признали лишь обязанность кредитной организации произвести списание.

По жалобе Александра Федотова дело передали в экономколлегию ВС РФ, которая поддержала его доводы. Коллегия судей объяснила, что требования 115-ФЗ не могут помешать перечислять средства по исполнительному документу (судебному приказу, исполнительному листу и др.), это прямо следует из ч. 8.1 ст. 70 закона об исполнительном производстве. «В целях исключения неосновательного обогащения банка, не осуществившего своевременное списание денежных средств в пользу взыскателя по исполнительному документу, взыскатель вправе требовать от банка выплаты процентов по ст. 395 ГК» за период неисполнения, если на счете должника были средства для перечисления их кредитору, подчеркнул ВС. В части взыскания компенсации решения нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение с указанием учесть разъяснения ВС.

Подробнее о разбирательстве — в материале «Ъ» «Дан приказ, а ему отказ».

Ян Назаренко