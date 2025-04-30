В Ростовской области инвестиции в производственное обучение превысят 700 млн рублей

В Ростовской области продолжают наращивать инвестиции в производственное обучение. Так, в 2026 году на создание кластеров и подготовку квалифицированных кадров в рамках проекта «Профессионалитет» из федерального и регионального бюджетов планируется направить 712 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В проекте задействуют свыше 30 образовательных организаций, а также 27 предприятий и компаний. Обучение по трем базовым направлениям (ИТ-сфера, аграрный и машиностроительный профили) пройдут более 5 тыс. студентов.

Кластер для сотрудников аграрного сектора создадут на базе Пролетарского аграрно-технологического техникума. В него войдут восемь сельскохозяйственных колледжей Дона и четыре предприятия (ООО «Провинция», ООО «Агропарк-Развильное», ООО «Энергия» и ООО «АгроСоюз» ОП «Пролетарский»). Для ИТ-специалистов базой станет Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики. В этот кластер также войдут еще шесть сетевых колледжей.

На базе Ростовского колледжа технологий машиностроения сформируют кластер под запросы машиностроительных предприятий. Сюда же войдут еще шесть сетевых колледжей.

Первый выпуск обучающихся по программам «Профессионалитета» в кластере «Строительство» состоится в 2025 году.

Мария Хоперская