Гладков: белгородскому бизнесу выплатят почти 200 млн рублей федеральной помощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале выплат промышленным предприятиям региона, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Сегодня 24 компаниям будет перечислено 175,2 млн руб. из общей суммы в 1 млрд руб. Субсидию направят на восстановление производственной деятельности.

Решение о поддержке приняли 21 февраля. Деньги выделены из федерального бюджета.

«Поддержку получили из средств правительства Российской Федерации. Без этой помощи нашим предприятиям справиться было бы невозможно»,— прокомментировал Вячеслав Гладков.

В апреле правительство РФ выделило Белгородской области 500 млн руб. на строительство приемного отделения в детской областной больнице.

Анна Швечикова