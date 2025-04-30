Суд в Китае оставил в силе приговор экс-тренеру национальной сборной по футболу

Народный суд высшей инстанции провинции Хубэй в Китае отклонил апелляцию бывшего главного тренера национальной мужской сборной по футболу Ли Те, признанного виновным в коррупции. Как сообщает агентство «Синьхуа», суд оставил в силе 20-летний приговор.

О начале следствия стало известно в 2022 году. Было доказано, что Ли Те, руководивший китайской сборной с 2019 по 2021 год, дал взятку в размере 3 млн юаней (более $400 тыс.), чтобы занять этот пост. Возглавляя национальную команду, он получил от различных лиц в общей сложности более 50,89 млн юаней ($7 млн). Кроме того, Ли Те был признан виновным в организации договорных матчей во втором по силе китайском дивизионе. В 2024 году Ли Те приговорили к 20 годам тюрьмы.

В 2024 году Китайская футбольная ассоциация (CFA) пожизненно отстранила 38 футболистов и 5 представителей руководства китайских клубов от футбольной деятельности за организацию договорных матчей и ставок на спорт. В том же году суд приговорил бывшего главу CFA Чэнь Сюйюаня к пожизненному тюремному заключению по делу о получении взяток на сумму более $11 млн.

Таисия Орлова