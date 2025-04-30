Вынесение приговора экс-главе ГИБДД Ставрополья перенесли на 12 мая

Черкесский городской суд перенес оглашение приговора экс-главе ставропольского ГИБДД Алексею Сафонову на середину 12 мая. Решение должно было прозвучать 30 апреля, однако обвиняемый подал апелляцию, сообщает «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на источник в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: newvz.ru Фото: newvz.ru

Расследование в отношении Сафонова продолжается с 2021 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества, взяточничестве и превышении должностных полномочий. Передача дела из Ставрополя в Карачаево-Черкесию не ускорила судебный процесс. На протяжении всего разбирательства подсудимый настаивает на своей невиновности.

Существенные изменения в деле начались в феврале 2025 года с началом прений сторон. Алексей Сафонов представлял свои аргументы более двух месяцев, что приводило к еженедельным переносам заседаний из-за значительного объема сведений. 21 апреля суд полностью заслушал реплики участников процесса и определил дату оглашения приговора, которая теперь перенесена.

Николай Аксенов