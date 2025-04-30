На Кубани интерес к новым электромобилям за год вырос на треть

За год число запросов на новые электрокары в Краснодарском крае увеличилось на 32,4%, средняя стоимость таких машин осталась на уровне свыше 5,3 млн руб. Самой популярной маркой стала Zeekr, которая привлекает 34% интересующихся, а модель Zeekr 001 получила 22% голосов, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На вторичном рынке кубанцев преимущественно интересует Nissan, на который приходится 22,1% внимания, а также модель Nissan Leaf — доля интереса к ней достигает 25,8%. Средняя цена электрокаров с пробегом в 2024 году составила 4,1 млн руб.

В Адыгее покупатели отдают предпочтение исключительно подержанным электромобилям, средняя цена которых составляет 4,15 млн руб. — на 14,4% дешевле, чем в 2023 году. Здесь лидирует марка Nissan (25,7%), а наибольший спрос наблюдается на Tesla Model 3, которую выбирают 20,2% покупателей.

В Крыму внимание к новым электрокарам выросло на 87%, а средняя цена в 2024 году превысила отметку в 3,9 млн руб. Больше всего пользователей платформы отметили марку Evolute (41,9%) и модель Evolute i-PRO (30,6%).

Среди электромобилей с пробегом на полуострове наиболее востребованным остается Nissan — его доля составляет 20,1%, а среди моделей выделяется Nissan Leaf с интересом в 19,9%. Средняя цена подержанных электрокаров достигает 3,8 млн руб., что на 15% ниже уровня годичной давности.

Вячеслав Рыжков