We are electric*

За 2022–2024 годы в Краснодарском крае в рамках федерального проекта ввели в эксплуатацию 197 зарядных электростанций для электромобилей. Интерес к самим электрокарам также растет — спрос на новые машины увеличился за год почти на треть. Отрасль на юге России активно развивается, хотя, по мнению экспертов, ситуация неоднозначна и проблем на рынке хватает.

На Кубани новый электромобиль в среднем стоит 5,3 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, за 2022–2024 годы в регионе в рамках федерального проекта ввели в эксплуатацию 197 зарядных электростанций (ЗЭС) для электромобилей. На их установку выплатили более 450 млн руб. субсидий. К 2030 году в регионе общее число ЗЭС должно составить 464 единицы, общее количество электромобилей — 4,3 тыс.

«Это направление востребованное, о чем говорит статистика УГИБДД ГУ МВД России. Так, в 2024 году в Краснодарском крае число зарегистрированных транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания составило 4097 ед., что на 3379 ед. больше значения 2021 года. С учетом постоянного притока населения в регион, фактическое число электромобилей больше, особенно в курортный сезон. В связи с этим видим необходимость развития зарядной инфраструктуры»,— поделились в министерстве.

В АО «НЭСК», занимающемся организацией инфраструктуры и установки ЭЗС, рассказали, что в 2022 году установили 55 быстрых ЭЗС, в 2023 году — 47 быстрых ЭЗС. В 2024 году компания установила 29 быстрых ЭЗС в городах Краснодарского края, четыре — в Майкопе (Адыгея), три — в Ростовской области (одну ЭЗС — в Ростове-на-Дону, две — в Батайске). Сейчас НЭСК эксплуатирует 138 быстрых ЭЗС.

«В 2025-м и последующем годах в рамках развития зарядной инфраструктуры АО "НЭСК" планирует установку как быстрых ЭЗС мощностью 150 кВт (цикл зарядной сессии 30–45 минут), так и медленных ЭЗС различной мощности: 40, 60, 80 кВт (цикл зарядной сессии 60–150 минут) на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области»,— рассказали в компании.

Ситуация неоднозначная

О росте интереса к электрокарам говорит и статистика «Авито Авто». По словам экспертов, в Краснодарском крае интерес к новым электромобилям за год увеличился на 32,4%. Средняя цена такой машины практически не изменилась год к году и составила более 5,3 млн руб. Самой востребованной маркой стал Zeekr (34% от интереса к электрокарам), а моделью — Zeekr 001 (22%).

На вторичном рынке кубанцев больше всего интересовала марка Nissan (22,1%) и модель Nissan Leaf, на которую пришлась четверть от всего интереса (25,8%). Средняя цена электрокара с пробегом в 2024 году составила 4,1 млн руб.

В Адыгее предлагаются к покупке и пользуются интересом пользователей только электрокары с пробегом. Средняя цена такого ТС составила 4,15 млн руб., что на 14,4% дешевле, чем в 2023 году. Самой популярной маркой стал Nissan (25,7%), а наиболее востребованной моделью — Tesla Model 3 (20,2%).

В Крыму стали на 87% больше интересоваться новыми электрокарами. Средняя цена же в 2024 году составила более 3,9 млн руб. Больше всего внимания пользователей платформы привлекли марка Evolute (41,9%) и модель Evolute i-PRO (30,6%).

Среди электрокаров с пробегом на полуострове наиболее востребованной маркой стал Nissan (20,1%). Максимальный интерес среди моделей привлек Nissan Leaf (19,9%). Средняя цена электромобиля на вторичном рынке составила 3,8 млн руб., что на 15% ниже, чем годом ранее.

В то же время, по мнению руководителя исследовательского агентства Promrating.ru Антона Глухова, ситуация на рынках неоднозначная. С одной стороны, заявил эксперт, в России прослеживается некоторый рост интереса к электрокарам. Явление обусловлено кардинальной сменой вектора потребления в 2022–2023 годах.

«Некоторые автолюбители, оказавшись оторванными от привычных брендов, под влиянием агрессивной рекламы решили попробовать поиграться с этим. Но в абсолютных цифрах такие продажи все равно мизерные и составляют примерно 20 тыс. штук в год при общей емкости российского рынка 1,5–1,6 млн штук новых автомобилей с учетом серого импорта. То есть мы говорим приблизительно об 1% рынка, который составляют в России электрокары»,— поделился господин Глухов.

Он также отметил, что наиболее популярный бренд электромобилей — Zeekr. Его результаты, считает господин Глухов, останутся высокими. Бренд в нынешнем году может получить полноценное представительство в России. Далее по популярности следуют бюджетный электромобиль Evolute, рядом электрический Volkswagen, «Москвич» и Tesla. «Львиная доля электромобилей на российском рынке — серый импорт. Помимо проблем с инфраструктурой и небольшими пробегами на одной зарядке, владельцы таких машин испытывают трудности с обслуживанием и поиском запасных частей»,— добавил эксперт.

В целом, по словам Антона Глухова, «даже по развитому миру» инфраструктурой для электромобилей довольны лишь 9% опрошенных владельцев «электричек». На юге России, считает господин Глухов, эта цифра еще ниже. Однако в крупных городах, таких как Сочи и Краснодар, ситуация улучшается, хотя и не без проблем.

«В населенных пунктах поменьше все совсем грустно. Как правило, на юге России электромобиль покупают как второй автомобиль в семью, в значительной части для женщины, и чаще владельцы частных домов, которым проще оборудовать зарядную станцию у себя во дворе или гараже. Благо сектор ИЖС в регионе развит и нет суровых зим, быстрее высаживающих батарейку, как в остальной России. В этом плане климат и региональные особенности юга России отчасти играют на руку продавцам электромобилей. Инфраструктура ЭЗС здесь отстает от рынка, но в целом и то, и другое сейчас в полузачаточном состоянии»,— отметил спикер.

В министерстве ТЭК и ЖКХ края одной из проблем отрасли назвали высокую стоимость технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к электросетям. Вопрос был вынесен в том числе на федеральный уровень.

Заряд востребованности

В НЭСК отмечают, что развитие электротранспорта в Российской Федерации на протяжении последних лет обладает позитивной тенденцией и динамично развивается. Фактические объемы устанавливаемых ЭЗС на сегодняшний день не соответствуют динамике увеличения числа электромобилей, ввиду чего развитие зарядной инфраструктуры становится все более востребованным. Вместе с тем развитие зарядной инфраструктуры требует одновременного развития парковочной и электросетевой инфраструктур, а также рынка услуг, связанного с тематикой электромобилей, отмечают в компании.

Всего на ходу в России сейчас порядка 50 тыс. электромобилей. «Возить штучные запчасти в удаленные города, конечно, сложно и дорого. Специалистов, разбирающихся в нюансах работы электромобилей, совсем немного, поддержки производителей и гарантий фактически нет. Плюс электромобилей отчасти заключается в простоте их обслуживания: меньше движущихся частей — меньше износ. Однако случаются и ДТП, и программные сбои. Открывать СТО, нацеленное только на электромобили, специфическая затея»,— считает Антон Глухов.

В НЭСК о перспективах отрасли отзываются более положительно. Развитие, отмечают в компании, предусматривается по нескольким направлениям. Помимо используемых в частном порядке электромобилей также предусматривается развитие электромобилей коммерческого направления, что приведет к соответствующему развитию зарядной инфраструктуры.

«В последние годы наблюдается стремительный рост продаж электромобилей в Российской Федерации. Если в период с 2019 по 2023 год количество электрокаров увеличивалось в среднем на 5–10 тыс. единиц в год, то в период с 2023 по 2024 год — более чем на 40 тыс. единиц. Как и любое транспортное средство, электромобиль также подлежит периодическому техническому обслуживанию (значительно реже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания), что требует наличия специализированных сервисных центров обслуживания, обладающих квалифицированными специалистами и соответствующим оборудованием. АО "НЭСК" видит в этом направлении перспективное развитие бизнеса»,— заключили в компании.

* Мы электрические

Вячеслав Рыжков