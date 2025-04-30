На праймериз «Единой России» зарегистрировались 413 участников СВО

На предварительное голосование (праймериз) «Единой России» (ЕР) в качестве кандидатов зарегистрировались 21 тыс. человек, из них 413 — участники специальной военной операции (СВО), сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев по итогам завершения этапа регистрации. Больше всего заявок бойцы подали в Челябинской области (83), Краснодарском крае (50) и Новосибирской области (40).

На уровне заксобраний на праймериз зарегистрировались 2,6 тыс. кандидатов (средний конкурс — шесть человек на место). Наиболее конкурентными субъектами стали Республика Коми (8), Воронежская (7,4) и Рязанская (6,4) области. На уровне городских дум средний конкурс составил 5,6 человека на место.

По словам господина Якушева, членами партии являются 45% зарегистрированных кандидатов. Действующих депутатов — 10%. «А это значит, что мы получим существенное обновление депутатского корпуса по итогам единого дня голосования»,— сказал секретарь генсовета.

Выдвижение на праймериз муниципального уровня продолжается, добавил господин Якушев. По его словам, в партии ожидают, что количество участников из числа бойцов СВО в итоге будет «еще выше».

Напомним, голосование пройдет с 19 по 25 мая, итоги единороссы подведут не позднее 28 мая. В особом порядке процедура пройдет в Белгородской области, где голосовать за кандидатов будут выборщики из числа членов партии (во всех остальных регионах это будут обычные избиратели). Как пояснили «Ъ» в пресс-службе ЕР, данная мера обусловлена приграничным статусом региона.

О том, как партийцы и эксперты обсудили значение праймериз для единороссов и избирателей,— в материале «Ъ» «Предварительный анализ».

Григорий Лейба