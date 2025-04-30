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ИТР ждут со школы

По данным правительства Самарской области, кадровая потребность местных предприятий на начало 2025 года составляла более 34 тыс. вакансий. При этом в наибольшем числе сотрудников нуждаются промышленные компании. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе разрабатывают план мероприятий для улучшения ситуации на рынке труда. В частности, региональные власти должны проанализировать, насколько программы вузов и ссузов отвечают экономическим реалиям по подготовке потенциальных кад­ров. Планируется, что область будет поддерживать учебные организации, которые взаимодействуют с предприятиями по развитию инженерного образования.

По заказу АвтоВАЗа инженерная школа ТГУ усовершенствует технологические процессы на производстве

По заказу АвтоВАЗа инженерная школа ТГУ усовершенствует технологические процессы на производстве

Фото: tltsu.ru

По заказу АвтоВАЗа инженерная школа ТГУ усовершенствует технологические процессы на производстве

Фото: tltsu.ru

Кадровый дефицит и конкуренция за специалистов на рынке труда подталкивают компании организовывать подготовку специалистов в партнерстве с образовательными учреждениями. Крупные промышленные предприятия создают специальные учебные программы для студентов и финансируют работу инженерных школ при вузах.

Именно обрабатывающая промышленность, согласно кадровому прогнозу Минтруда России, на горизонте до 2030 года будет сильнее всего нуждаться в сотрудниках, а именно в инженерно-технических работниках (ИТР). Причиной дефицита стало несколько факторов: демографический провал в 90-е годы XX века, низкая привлекательность инженерного образования и устаревшие стандарты подготовки специалистов.

Центр конъюнктурных исследований ВШЭ отмечал, что в настоящее время почти все отрасли российской промышленности страдают от кадровой уязвимости из-за нехватки квалифицированных специалистов. Хуже всего дела обстоят в автопроме, производстве электрического оборудования и нефтепродуктов.

В этих условиях крупные компании Самарской области усиливают сотрудничество с учебными заведениями. АвтоВАЗ вместе с вузами-партнерами запустил программу целевого и дополнительного образования «Зажигание». Образовательный проект позволяет выпускникам школ, выпускникам среднего профессионального образования и студентам вузов технических специальностей трудоустроиться в одно из ключевых подразделений завода — инженерный центр Lada. Реализуется программа совместно с Тольяттинским государственным университетом, Самарским университетом им. Королева и Самарским государственным техническим университетом.

Производственную практику учащиеся-целевики проходят на автозаводе, дипломные проекты готовят по тематике предприятия. После получения диплома об окончании учебного заведения выпускникам гарантировано трудоустройство инженером в компании. Целевое обучение действует и для студентов колледжей.

АвтоВАЗ отмечает, что в портфеле компании генеральные соглашения о сотрудничестве с вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Например, в Москве в 2024 году продолжилось сотрудничество с ключевыми вузами: Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ и Российским технологическим университетом МИРЭА, Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом.

«Тольяттиазот» и Самарский государственный технический университет в 2024 году заключили соглашение о сотрудничестве. На базе вуза заработала программа целевого обучения «PrоТОАЗ», которая обеспечивает студентам ряд преимуществ в процессе обучения. Стипендиальная программа предполагает бонусную систему для абитуриентов, поступающих на кафедру «Газопереработка, водородные и специальные технологии». По итогам сессии ТОАЗ будет выплачивать студентам ежемесячную стипендию, а также предоставит возможность для прохождения практики и оплачиваемой стажировки. После окончания вуза гарантировано предоставление служебного жилья и трудо­устройство на предприятии.

В регионе рассчитывают компенсировать нехватку сотрудников технических специальностей за счет участия в федеральном проекте «Передовые инженерные школы». Его цель — обеспечить высокопроизводительные, экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами. В Самарской области за прошедшие годы региональными вузами основаны три такие школы.

Школа «Гибридные и комбинированные технологии» (ПИШ «ГибридТех») создается с 2024 года на базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ). По направлениям «Электроника и наноэлектроника. Робототехника», «Энергетическое машиностроение», «Наземные транспортно-технологические средства» здесь обучается 840 студентов.

Потребность в инженерных специальностях увеличивается с ростом загрузки региональных предприятий

Потребность в инженерных специальностях увеличивается с ростом загрузки региональных предприятий

Фото: tltsu.ru

Потребность в инженерных специальностях увеличивается с ростом загрузки региональных предприятий

Фото: tltsu.ru

Образовательный процесс строится на основе решения практических задач и научно-исследовательской работы. Работу школы курируют три структуры университета. Образованием занимается институт машиностроения, научными исследованиями — институт прогрессивных технологий, производством — открытый при вузе инновационно-технологический парк.

Основные направления «ГибридТеха» — разработка и внедрение ультразвуковых технологий в машиностроении и медицине и выпуск биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.

Генеральный партнер школы — АвтоВАЗ. Например, по заказу автозавода школа будет создавать автоматическую линию ультразвуковой сварки деталей интерьера автомобиля. На работы ПИШ «ГибридТех» получит грант за счет средств федерального бюджета в размере 210,1 млн руб.

Еще одним важным проектом ПИШ «ГибридТех» стал запуск производства биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов по заказу ООО «МТК». Это второе производство таких изделий в мире и первое в России. Опытная партия поставлена в медучреждения страны и проходит апробацию. В 2025 году будет выпущено 8 тыс. изделий.

Школа «Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники» (ПИАШ) является под­разделением Самарского университета им. Королева. Она специализируется на разработке изделий с применением цифровых технологий, искусственного интеллекта, оптических и биотехнических систем. На базе школы проектируют малые космические аппараты дистанционного зондирования Земли, малоразмерные газотурбинные двигатели и энергетические установки, пассажирские самолеты и беспилотные летательные аппараты.

На февраль 2025 года в этой инженерной школе обучались 311 студентов по программам высшего образования. С 2022 по 2024 годы 245 инженеров прошли обучение по 18 программам дополнительного профессионального образования.

Индустриальными партнерами и заказчиками научно-исследовательских работ, проводимых в ПИАШ, выступают предприятия, входящие в ГК «Роскосмос» (АО «РКЦ «Прогресс» и АО «НПО Лавочкина»), ГК «Ростех» (АО «ОДК» и ПАО «ОДК «Кузнецов»), а также АО «Авиакор — авиационный завод», ООО «Транспорт будущего» и АвтоВАЗ.

В медицинской инженерной школе СамГМУ хотят создавать экспортно-ориентированные продукты, применяя инженерные и медицинские компетенции. Среди проектов школы заявлены разработка нейроинтерфейсов человеко-машинного взаимодействия, цифровые двойники человека, персонализированная диагностика и телемедицина, тканевая инженерия и клеточные технологии.

В университете утверждают, что за три последних года объем привлеченного финансирования на разработки школы стабильно увеличивался. За счет партнерства с МФТИ и Сколтехом, СберУниверситетом и высокотехнологичными ИТ-компаниями СамГМУ повышает квалификацию своих преподавателей и сотрудников.

В прошлом году вуз расширил сетевые образовательные программы магистратуры и аспирантуры с техническими университетами Самары и Пензы. Еще один итог работы школы — появление медицинского ассистента GigaDoc. Он по видео человека определяет базовые медицинские показатели. Искусственный интеллект анализирует изображение и указывает на отклонения параметров от нормы, рекомендует профилактические осмотры и прохождение диспансеризации.

Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов отмечает, что в некоторых сферах сотрудничество будущих работодателей и студентов еще не такое плотное. «Даже в лучших вузах страны учат программированию пожилые преподаватели по старым желтеньким листочкам. И студенты искренне не понимают, что они там делают. Поэтому вузам точно нужно подтянуться по ряду специальностей, чтобы быть интересным, быть в тренде. Плюс некоторые предприятия считают, что они должны искать работников, когда те уже закончили институт. Однако можно адаптировать под себя будущих специалистов еще во время обучения», — комментирует Александр Степанов.

Анастасия Гримашевич

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