В Северной Осетии предложили наладить выпуск светотехнического оборудования

Руководство электротехнического завода «Заря Осетии» предложило создать на территории Северной Осетии производство светотехнического оборудования: металлообработка, окраска, сборка, а также склады продукции и деталей к ней. Об этом сообщает официальный портал администрации республики по итогам прошедшего совета по инвестициям под руководством председателя правительства РСО – Алания Бориса Джанаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал администрации РСО - Алания Фото: Официальный портал администрации РСО - Алания

Предприятие также планирует выпускать в республике бактерицидные рециркуляторы-облучатели. По итогам реализация проекта завод намерен создать до 100 новых рабочих мест.

Кроме того, на совете обсудили вопрос реализации инвестпроекта по модернизации спортивно-оздоровительного комплекса «Порог Неба». Инвестор планирует выполнить монтаж двухкресельной канатной дороги и двукратно нарастить номерной фонд, что позволит увеличить загрузку комплекса до 700 человек.

Андрей Николаев