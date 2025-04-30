Экс-замглавы специальной пожарной охраны МЧС Даудашвили дали 15 лет за взятки

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрию Даудашвили. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранту назначили 15 лет колонии строгого режима и штраф 63 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

По версии обвинения, подсудимый получал взятки за покровительство он главы 36-го специального управления МЧС России Алтайского края. Взяткодателя также привлеки к ответственности коррупционной направленности.

Осужденный вину по делу не признал. Его защита сочла, что обвинение строится лишь на показаниях начальника 36-го управления и нескольких «заинтересованных лиц». Адвокаты планируют обжаловать приговор.

Ранее господина Даудашвили уже признавали виновным по статье о мошенничестве. Тогда сообщалось, что пять сослуживцев направляли на его имя рапорты. В них обосновывалась необходимость выплат для сотрудников, которые якобы нуждались в лечении. Осужденный подписывал рапорты, после чего деньги поступали на средства больного и делились между злоумышленниками.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Деньги списали в порядке медобслуживания».

Никита Черненко