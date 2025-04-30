В Свердловской области средняя зарплата в сфере финансов выросла на 10% за год

Средняя заработная плата в индустрии финансов выросла в Свердловской области на 10%, указывает исследование «Авито Работы» и банка «Точка». Зимой 2023-2024 года работодатели в среднем предлагали кандидатам зарплату в 48,1 тыс. руб. в месяц, тогда как зимой 2024-2025 года средняя сумма составила 52,9 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Средние предлагаемые зарплаты в финансовом секторе рассчитаны для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет. Для сотрудников с большим стажем работы зарплатные предложения могут быть значительно выше»,— сказано в исследовании.

Зимой 2024-2025 года количество вакансий для финансовых консультантов в Свердловской области увеличилось на 70%, средняя предлагаемая зарплата составила 52,7 тыс. руб. в месяц. При этом специалистом с опытом работы 1-3 года предлагают месячный доход от 70 тыс. руб., а со стажем от 3 до 5 лет — 120-200 тыс. руб. в месяц. Второе место по росту числа предложений в финансовой отрасли заняла вакансия банковского сотрудника, число таких предложений год к году выросло на 68%. При небольшом опыте сотруднику предлагают среднюю зарплату 60,2 тыс. руб. в месяц, при стаже 3-5 лет — 150-250 тыс. руб. в месяц.

Наиболее сильно за год в Свердловской области выросли средние предлагаемы зарплаты банковских работников, экономистов и бухгалтеров. Зимой 2024-2025 года средние зарплатные предложения для начинающих банковских специалистов выросли на 16% и достигли (60,2 тыс. руб. в месяц). Уровень зарплат экономистов повысился на 15% по сравнению с прошлым годом (61,1 тыс. руб. в месяц). С накоплением опыта и переходом на позиции ведущих экономистов (от 3 до 5 лет стажа) доход может увеличиваться до 150 тыс. руб. Главным экономистам предлагают от 250 тыс. руб. до 300 тыс. руб в месяц. Средняя зарплата бухгалтеров выросла на 14% и достигла 55,7 тыс. руб. в месяц. При этом руководящие бухгалтеры могут получать от 200 000 до 300 000 рублей и выше ежемесячно.

Напомним, Свердловская область по итогам 2024 года занимает четвертое место по зарплате среди регионов УрФО по данным УрО РАН. Средняя начисленная заработная плата сотрудника в регионе составила 78 тыс. руб.

Анна Капустина