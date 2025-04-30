Рецидивист избил сотрудника магазина в Зеленогорске ради двух банок энергетика

Ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 21-летний житель Рощино избил сотрудника магазина в доме 5 по Вокзальной улице в Зеленогорске, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник днем 29 апреля попытался украсть две банки энергетика, однако был замечен работником торговой точки. В итоге завязалась потасовка. Пострадавшего 53-летнего продавца доставили в больницу с травмой головы.

После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Рецидивиста же задержали на месте происшествия. Материальный ущерб составил 159 рублей 98 копеек.

Молодого человека привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенные энергетики изъяли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец лишился кольца за 630 тысяч рублей после нападения неизвестного. Инцидент случился в арке дома 18 по Пушкинской улице.

Андрей Маркелов