Петербуржец лишился кольца за 630 тысяч рублей после нападения неизвестного

Кольцо за 630 тыс. рублей сняли с пальца 56-летнего жителя Санкт-Петербурга после удара по голове. Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, пострадавший обратился к правоохранителям 28 апреля. Он пожаловался на неизвестного, который сперва нанес ему удар по голове, а затем сорвал с пальца дорогостоящее украшение и скрылся. Все произошло в арке дома 18 по Пушкинской улице.

Пострадавшему была оказана медпомощь. Петербуржца отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Предполагаемого злоумышленника задержали 29 апреля на Пушкарской улице и доставили в отдел.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже на Ленинском проспекте.

Татьяна Титаева