Рик Токкет покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс»

Рик Токкет не вернется к работе главного тренера клуба «Ванкувер Кэнакс» в следующем сезоне, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По итогам регулярного чемпионата команда заняла пятое место в Тихоокеанском дивизионе и не вышла в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bob Frid-Imagn Images / Reuters Фото: Bob Frid-Imagn Images / Reuters

Токкет возглавил команду в 2023 году, сменив на этом посту Брюса Будро. В прошлом году «Ванкувер» занял первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и дошел до 1/4 финала Кубка Стэнли, уступив «Эдмонтон Ойлерс» в серии до четырех побед со счетом 3:4. По итогам сезона Токкет стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза, вручаемого лучшему тренеру регулярного сезона НХЛ.

Ранее Токкет руководил клубами «Тампа-Бей Лайтнинг» и «Аризона Койотис», а также занимал должность ассистента главного тренера «Питсбург Пингвинс».

Таисия Орлова