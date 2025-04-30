«Заходят каратели в виде экспертов»

Главных врачей не устраивают штрафы, которые страховые компании выставляют нижегородским больницам по результатам медико-экономических экспертиз за ошибки в отчетности по лечению пациентов. Об этом представители лечебных учреждении сообщили на совещании по взаимодействию больниц со страховыми компаниями, работающими в системе ОМС, которое прошло в законодательном собрании Нижегородской области. По мнению врачей, медицинским страховым компаниям надо «человечнее» относиться к больницам, не загоняя их в долги. По итогам первой за несколько лет большой встречи решено собрать предложения от обеих сторон для комитета Госдумы по здравоохранению и выработки поправок в законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по социальным вопросам провел заседание экспертного совета, посвященное проблемам страховой медицины и взаимодействию между работающими в системе ОМС страховыми компаниями и медучреждениями. Как сообщил директор областного филиала страховой компании «Согаз-Мед» Александр Емелин, это первая за последние годы большая встреча с медицинским сообществом. Заслушав презентации страховщиков, медики сразу начали задавать вопросы. Главным образом они касались проверок отчетности больниц для оплаты оказанного нижегородцам лечения по ОМС и применяемых страховщиками штрафных санкций.

Главврач городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода Ольга Мануйленко отметила, что, судя по статистике «Согаз-Меда», эксперты страховой компании делают более сорока экспертиз в сутки. Такой большой объем проверок документации по оказанной медпомощи невозможно провести качественно и без ошибок. «У нас много удовлетворенных территориальным фондом ОМС претензий по неадекватной экспертизе. Каким образом у вас происходит контроль качества экспертиз?» — спросила она.

Александр Емелин пояснил, что документальная проверка проводится, в частности, с помощью программного комплекса, использующего искусственный интеллект и облачные данные. Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко заметила, что на взгляд медиков, формальный и единообразный подход страховщиков к рассмотрению жалоб неправилен. Нужен индивидуальный подход к экспертизе и более плотное взаимодействие с главврачами и больницами.

Главврач Арзамасской райбольницы Александр Филатов, услышав про 46 млн руб. финансовых санкций (штрафы и уменьшение объемов оплаты медуслуг) от другого страховщика «Капитал МС», спросил, интересуются ли страховые компании дальнейшим состоянием пациентов.

«Хуже им стало или лучше после лечения, вы проверяли? Просто помощь пациенту оказана, деньги затрачены, зарплата коллективу начислена — а у больницы в полном объеме снимается оплата. Да еще и штрафные санкции, на которые больница должна зарабатывать оказанием платных услуг. Ни одного вашего врача-эксперта я потом не видел», — недоумевал он.

Представители страховой компании поясняли, что в рамках медико-экономической экспертизы они выявляют финансовый баланс: соответствие оказанной медуслуги и ее оплаты по тарифу. Они ссылались на правовое поле, в котором действуют, и должны выявлять нарушения в первичной медицинской документации. Замминистра Татьяна Коваленко заметила, что правильность ее оформления в соответствии с тарифными кодами в понимании врачей не всегда связана с качеством лечения. «По мнению большинства медицинских организаций, проводящие экспертизу представители страховых компаний относятся к ним, как к врачам-убийцам. Нам надо как-то в одном направлении работать и находить взаимопонимание, а не так, что: “заходят каратели в виде экспертов”», — добавила она.

Гендиректор «Нижегородской областной фармации» Павел Ястребов сообщил, что больницы сами допускают много ручных ошибок: карточки пишут одни сотрудники, потом эти данные заносят в систему другие. Поэтому пока не будет создана единая информационная база со всеми участниками ОМС и полной их цифровизацией, порядка не будет.

Против цифровизации медицины никто из присутствующих не возражал, но врачи в первую очередь просили человечного отношения к себе со стороны страховых компаний в том случае, если пациент получил помощь и у него нет претензий к больнице.

По словам руководителя рабочей группы заксобрания Соломона Апояна, небогатую райбольницу недофинансирование ее работы и штрафы от страховой компании могут загнать в долги. «Мы понимаем, что все это происходит в рамках правового поля и страховые компании делают свою работу. Но мы же в одной стране живем. Не надо своими руками доводить больницы до кредиторской задолженности и вынужденных ограничений в оказании медпомощи», — сообщил депутат. Как ранее писал «Ъ», общая кредиторская задолженность нижегородских медучреждений достигла почти 2 млрд руб.

По итогу встречи главврачи и представители страховых компаний, выступившие за продолжение очного диалога, договорились подготовить предложения по изменению сложившейся практики. Соломон Апоян пояснил, что их обобщат на следующем круглом столе и затем отправят в качестве законодательной инициативы в Госдуму РФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев по ВКС поблагодарил страховые компании за то, что они подключились к обсуждению ключевой проблемы, решение которой важно для всей страны.

Роман Кряжев