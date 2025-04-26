Водитель иномарки спровоцировал ДТП под Петербургом с участием 16 машин

Полиция разбирается с аварией под Гатчиной с участием 16 автомобилей. ДТП вызвал водитель, который на иномарке въехал в отбойное ограждение, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло накануне в 23:10 на 45-м км Киевского шоссе. По направлению дороги в Псков водитель по неустановленной причине влетел в ограждение. Следом за ним автомобиль не успел среагировать и въехал в иномарку. Авария становилась больше за счет других машин, которые сталкивались друг с другом. В конечном итоге участниками дорожного инцидента стали 16 транспортных средств.

«В ДТП серьезно пострадали двое мужчин — 30 летний водитель на «Вольво С80», он получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован, тяжело травмирован и 22-летний мужчина, находившийся за рулем «Киа Сид», он сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи»,— уточнили в полиции.

Травмы легкой степени получили еще две женщины. Правоохранители проводят проверку по факту массового ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут водителя, сбившего на улице Дыбенко ребенка на роликах.

Татьяна Титаева