Индекс шашлыка

Перед длинными майскими выходными россияне традиционно начинают активнее закупать товары для отдыха, дачи и праздничных застолий. «Ъ-СПб» спросил у аналитиков, какие группы товаров пользовались наибольшим спросом у ритейлеров и маркетплейсов в Санкт-Петербургской агломерации и других регионах страны, и выяснил локальные особенности первомайского шопинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пик шашлычного сезона традиционно приходится на период с 25 апреля по 15 мая — в это время спрос на мясо и птицу увеличивается в 1,5—2 раза

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Пик шашлычного сезона традиционно приходится на период с 25 апреля по 15 мая — в это время спрос на мясо и птицу увеличивается в 1,5—2 раза

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По наблюдениям основателя и генерального директора сервиса «Хочу купить» Александра Высоких, майские праздники перестали быть шаблонными: в 2025 году ритейлеры фиксируют запрос на гиперлокальность, эксклюзивные решения и «умный» шопинг. По данным сервиса, аномально теплый апрель сместил спрос на ранние покупки. В ТРК «Лето» с 15 апреля распродали 80% портативных мангалов с функцией копчения — на 45% больше, чем за тот же период 2024 года. Аналитики торговой сети «О’Кей» также отмечают, что в апреле 2025 года спрос на мангалы вырос более чем втрое по сравнению с мартом. Популярность грилей за последний месяц возросла в два раза, а шампуров и решеток — почти в полтора. В сети магазинов Fix Price продажи угля выросли на 65,5%, угловых шампуров — на 62,1%.

Этой весной, как подсчитали аналитики компании Gradus, в Санкт-Петербургской агломерации наиболее заметный рост спроса показали продукты для пикника, фрукты и овощи, алкогольная продукция, товары для дачи и отдыха на природе. Так, мясо для гриля показало прирост к маю 2024 года на 18%, соусы — на 15%, хлебобулочные изделия — на 12%. В ассортименте алкогольной продукции на 11% выросли продажи вина, на 14% — крафтового и светлого пива. Угля для мангала жители агломерации купили больше на 17%, садового инвентаря — на 9%, пледов, складных стульев, термосов — на 10%. Свежими огурцами, помидорами и зеленью петербуржцы и ленинградцы запаслись больше на 13%. В целом, по сравнению с маем 2024 года, спрос на эти группы товаров вырос от 9% до 18%. Особенно активно развивался сегмент готовых решений для пикника: готовое мясо в маринаде, соусы и закуски по-прежнему пользуются спросом. При выборе напитков, делятся в «О’Кей», россияне отдают предпочтение квасу и морсам (особенно клюквенным и брусничным) — они хорошо сочетаются с мясом. За последний год спрос на эти позиции вырос почти на 30%. Также в пятерку лидеров входят вода, лимонады и холодные чаи.

Гриль уходит в премиум

В «О’Кей» напоминают, что пик шашлычного сезона традиционно приходится на период с 25 апреля по 15 мая: в это время спрос на мясо и птицу увеличивается в 1,5–2 раза. По информации сети, в 2025 году в стандартный продуктовый набор для барбекю входят шашлык — сырой или маринованный, а также мясные полуфабрикаты — колбаски, купаты, чевапчичи. В качестве гарнира россияне выбирают свежие овощи: огурцы, помидоры, лук, зелень. Дополняют набор тонкий лаваш, лепешки и соусы.

Эксперты «Хочу купить» утверждают, что мясо для приготовления на огне теперь воспринимается как объект для инвестиций. Петербуржцы берут не просто свинину, а фермерские cuts: продажи рибая на кости увеличились на 32% год к году, а маринованных страйпсов из лосося — на 28%. Вместо привычных болгарского перца и баклажанов на мангалах и грилях жителей Северной столицы и ее окрестностей — спаржа, артишоки и мини-цукини из теплиц Ленобласти. Спрос на них вырос на 40%, а средний чек — на 22% (в 2024 году прирост стоимости на эти продукты составил 15%).

Аналитики «О’Кей» подтверждают, что премиальные позиции — стейки, в особенности из мраморной говядины — набирают популярность в стране, хотя свинина остается самым популярным мясом у россиян в сезон барбекю. Баранина более востребована в южных регионах страны, а вот утка остается экзотикой, хотя спрос на нее от года к году растет. Помимо традиционного шашлыка из свинины и курицы россияне все чаще отдают предпочтение индейке. По данным «О’Кей», в преддверии майских праздников спрос на нее уже вырос на 25% по сравнению с прошлым годом — она постепенно вытесняет говядину из тройки лидеров.

Прогноз спроса на шашлычные наборы во время майских праздников в 2025 году представил сервис «Супермаркеты» от «Т-Банка». По его данным, в 2025 году ожидается снижение индекса шашлыка до 1,7 против 1,8 в 2024 году. Наибольший рост спроса на шашлычные наборы в 2024 году зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, где показатели в майский период превышают среднемесячные значения вне сезона в несколько раз. Абсолютным лидером стала Республика Карелия с индексом 3,2, следом идут Псковская и Новгородская области — 2,9 и 2,8 соответственно. На юге страны ситуация иная. В Ростовской области и Краснодарском крае, где шашлык традиционно пользуется спросом независимо от сезона, индекс составил 1,5. Исключение из этого тренда зафиксировано в Крыму: здесь индекс достигает 2,1, что почти в полтора раза выше, чем в других южных регионах. В Московской области индекс равен 1,9, а в Ленинградской — 2,4.

Цветение цен

На фоне ажиотажного спроса цены на отдельные категории продуктов увеличились. По разным оценкам, свинина для шашлыка подорожала к маю прошлого года на 9–20%, древесный уголь — на 15%, готовые соусы — на 6%. «Например, килограмм свиного мяса по сравнению с прошлым годом подорожал на 10–20%. Но большая часть жителей нашей страны привыкли быть "акционерами": они покупают товары по акциям, которых очень много в ритейловских сетях в майские дни. Поэтому заметить разницу в цене на готовый шашлык или мясо по сравнению с 2024 годом будет сложно»,— предупреждает руководитель орготдела независимого профсоюза «Новый труд» Денис Зоммер. Что касается сопутствующих товаров: воды, соков и прохладительных напитков, — их стоимость в 2025 году увеличилась на 10–25%, а иногда и 30%, приводит цифры эксперт. Алкогольная продукция тоже дорожает из-за роста акцизов: теперь пол-литра «народного напитка» будет стоить уже не меньше 400 рублей.

При этом ритейлеры фиксируют, что техника для дачи и отдыха, наоборот, стала немного доступнее за счет укрепления рубля: мангалы, гриль-станции и садовая мебель в среднем подешевели на 4–5%. В Fix Price набор для отдыха на природе, состоящий из мангала, шести шампуров, угля, розжига и опахала в этом году обойдется в 798,1 рубля, это на 7% дешевле, чем в прошлом, когда набор стоил 858,5 рубля. Разницу в цене в сети объясняют сменой поставщика некоторых товаров в наборе, которая привела к снижению их стоимости.

На севере — беречь природу

Помимо завидной для других регионов приверженности к поеданию мяса на майских праздниках жители Петербурга демонстрируют интерес к экотоварам для отдыха, заметили в «Хочу купить». Наборы «Ноль отходов» (биоскатерть + съедобные стаканы из водорослей) заняли 30% полок «ВкусВилла», обогнав классическую одноразовую посуду. Хотя в Fix Price видят по-прежнему высокий спрос на одноразовую посуду: продажи вилок увеличились на 38,4%, мисок — на 17,5%, стаканов — на 13,6% и тарелок — на 12,9%. Спрос на бамбуковые шпажки стал больше на 34,9%.

В апреле этого года магазин «Лемана Про» в Петербурге продал 1,2 тыс. «умных» теплиц с датчиками влаги — в три раза больше, чем в 2024 году. Причина, как думают аналитики сервиса «Хочу купить», в росте количества участков до 6 соток: люди оптимизируют пространство.

Сопутствующие товары

В пресс-служба «Яндекс Маркета» рассказали «Ъ-СПб», что в преддверии майских праздников покупатели маркетплейса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали чаще интересоваться садовой техникой. Так, спрос на газонокосилки и триммеры в период с 15 по 23 апреля 2025 года в Ленинградской области увеличился почти в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Санкт-Петербурге — в 1,4 раза. Эта тенденция может быть связана с началом сезона благоустройства загородных участков, говорят в «Яндекс Маркете». Такая динамика соответствует и общероссийскому тренду. Ежегодно интерес к дачным товарам начинает расти в марте. Так, по данным аналитиков «Яндекс Маркета», в марте — апреле продажи товаров для дачи и сада в целом по стране увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом. Наибольшую динамику среди категории показали садовые измельчители и мангалы — в 2 раза год к году. Следом идут садовая техника (газонокосилки, мойки высокого давления, пылесосы) и инструменты (дрели, перфораторы, шуруповерты) — их заказывали в 1,5 раза чаще. Еще один частый запрос — семена и саженцы, эта категория выросла в 1,2 раза.

В сегменте товаров к майским выходным, которые россияне часто посвящают благоустройству дачи, по словам генерального директора компании FineDesignGroup Александра Хлопушина, растут продажи мебели с ротанговым плетением. Примерно на 15% увеличивается спрос на текстиль и товары, связанные с организацией системы хранения: корзины, коробки, органайзеры. По сравнению с прошлым годом цены на многие из этих товаров выросли. Увеличение стоимости связано с общими экономическими факторами, ростом цен на сырье и логистику. «Так, средний рост цен на товары для дома в этом году составил порядка 8–10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость текстиля и систем хранения увеличилась примерно на 5–7%»,— делится данными господин Хлопушин.

Региональные особенности

Gradus Retail Index показал, что в регионах наблюдаются как общие, так и локальные особенности предмайских покупок. Центральную Россию и Санкт-Петербург отличают высокий спрос на продукты для пикника, алкоголь, свежие овощи. В южных регионах (Краснодарский край, Ростовская область) наблюдается дополнительный рост продаж мороженого (плюс 22% к маю 2024 года) и охлажденных напитков. На Урале и в Сибири — меньший акцент на пикники, выше спрос на садовый инвентарь и товары для ремонта дачи (прирост на 8%). Таким образом, несмотря на общие тренды, климатические и культурные особенности региона формируют определенные акценты в потребительском поведении, указывает Владимир Васюткин, директор по развитию компании Gradus. «Потребительские привычки продолжают смещаться в сторону удобства и экономии времени. Несмотря на умеренный рост цен, покупатели стремятся заранее подготовиться к выходным, отдавая предпочтение удобным и готовым решениям. Ритейлерам и маркетплейсам важно учитывать эти тренды в формировании товарных предложений и рекламных кампаний»,— говорит он.

Основатель и генеральный директор сервиса «Хочу купить» Александр Высоких и вовсе рекомендует участникам рынка ритейла и электронной коммерции внедрять на майские «региональные коллекции». Например, линейку «Сибирский пикник»: термос, орехи для перекуса, складной топорик. Также эксперт считает, что ритейлерам полезно использовать UGC-контент (User Generated Content — контент, созданный пользователями или клиентами бренда): в 2025 году товары с хештегом #моймайскийчек продавались на 40% быстрее. А для любящего шашлык Петербурга господин Высоких советует добавить услуги аренды мангалов с доставкой и мастер-классы онлайн по маринадам. «В 2025 году майские праздники стали не просто поводом купить шашлык, а маркером для ритейла — россияне выбирают персональный сценарий отдыха. В Крыму — кемпинг с гаджетами, в Казани — семейные игры с локализацией на татарском языке, а в Петербурге — гастрономические эксперименты на гриле. Уловите эти нюансы — и ваш майский товарооборот вырастет даже в кризис»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен