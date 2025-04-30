Курбан-байрам в Татарстане отметят 6 июня
В этом году праздник Курбан-байрам для мусульман Республики Татарстан пройдет 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
Курбан-байрам в Татарстане отметят 6 июня
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Порог нисаба установлен на уровне 53 тыс. руб.
В Казани праздничные мероприятия в мечетях начнутся рано утром:
- с 2:00 до 3:00 — чтение Корана;
- с 3:00 до 3:30 — вагаз (поучительное слово);
- в 3:30 — совершается гает-намаз;
- в 3:40 — хутба (проповедь), продолжение чтения Корана и дуа.
Во всех мечетях республики выполнять гает-намаз рекомендуется через полчаса после восхода солнца.
С 5 по 9 июня включительно верующие будут произносить такбир Ат-Ташрик после каждого обязательного намаза — всего 23 раза. Мужчины произносят его вслух, а женщины — шепотом.
Обряд жертвоприношения в рамках Курбан-байрама продлится до захода солнца 8 июня.