В этом году праздник Курбан-байрам для мусульман Республики Татарстан пройдет 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курбан-байрам в Татарстане отметят 6 июня

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Курбан-байрам в Татарстане отметят 6 июня

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Порог нисаба установлен на уровне 53 тыс. руб.

В Казани праздничные мероприятия в мечетях начнутся рано утром:

с 2:00 до 3:00 — чтение Корана;

с 3:00 до 3:30 — вагаз (поучительное слово);

в 3:30 — совершается гает-намаз;

в 3:40 — хутба (проповедь), продолжение чтения Корана и дуа.

Во всех мечетях республики выполнять гает-намаз рекомендуется через полчаса после восхода солнца.

С 5 по 9 июня включительно верующие будут произносить такбир Ат-Ташрик после каждого обязательного намаза — всего 23 раза. Мужчины произносят его вслух, а женщины — шепотом.

Обряд жертвоприношения в рамках Курбан-байрама продлится до захода солнца 8 июня.

Артём Дергунов