Цифровая трансформация, судебная практика и нестандартные подходы

Стрессоустойчивый менеджмент, драйверы управления, передовые технологии в аналитике данных, корпоративные и налоговые риски — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

II ежегодная конференция «Юридический маркетинг и менеджмент в Санкт-Петербурге» пройдет 19 мая в БЦ «Сенатор» в дни городской Юридической недели. На конференции соберутся ведущие представители юридического маркетинга и менеджмента, руководители юридических департаментов, партнеры юридических фирм, директора по развитию и бизнес-трансформации. Главные темы — трансформация юридических организаций, развитие корпоративного, командного и личного бренда. Будут обсуждаться эффективные стратегии взаимодействия юридических департаментов и консультантов, мотивационные схемы, технологии и бизнес-модели. Также речь пойдет о возможных последствиях введения адвокатской монополии в России. Будет уделено внимание и принципам стрессоустойчивого менеджмента и цифровой трансформации юридического бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XII Петербургский международный юридический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ XII Петербургский международный юридический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

XIII Петербургский международный юридический форум состоится 19–21 мая в КВЦ «Экспофорум». Мероприятие является крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан и бизнеса. На форуме обсуждаются вопросы совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Деловая программа состоит из десяти тематических блоков: «Время героев — право героев», «Эффективное право — эффективному государству», «Право и общество», «Цифровизация в праве», «Развитие законодательства», «Право и бизнес», «Международное право в меняющемся мире», «Разрешение споров», «Юридическое сообщество: образование, профессия и призвание» и «Экосистема: окружающая среда и право».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге 19 мая в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg проведет форум «Логистика 2025. Новые горизонты». Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, а также ее проблем и перспектив. Мероприятие объединит усилия представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти для открытого обмена мнениями по вопросам развития транспортно-логистической сферы. Программа форума охватывает два тематических блока: «Морская логистика» и «Наземная логистика».

В рамках первого тематического трека «Морская логистика» эксперты поговорят о потенциале Большого порта Петербурга, расширении географии контейнерных перевозок, развитии СМП и интенсификации международного сотрудничества, обсудят перспективы строительства контейнерных судов, а также возможного возвращения перевозчиков, ушедших с рынка в 2022 году.

Во втором тематическом треке «Наземная логистика» лидеры отрасли обсудят новые возможности наземных перевозок, IT-стратегии транспортно-логистических компаний, развитие инфраструктуры в коридоре «Север — Юг», особенности страхования грузов, а также вопросы эффективности складской логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ленинград Центр» Потемкинская 4

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ «Ленинград Центр» Потемкинская 4

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петербургский правовой саммит пройдет с 29 по 30 мая на территории «Ленинград Центра». В числе основных тем программы саммита: главные антимонопольные риски 2025 года и стратегии их минимизации; структурирование частного капитала; налоговые проверки в 2025 году. В теме «Судебная практика и стратегии» предусмотрен анализ актуальных кейсов, сессии «На усмотрение суда: 10 тревожных вопросов судебных юристов» и «Математика для юристов: как просчитать стоимость судебного спора». В рамках темы цифровизации права пройдут мастер-классы по работе с нейросетями, защите персональных данных и автоматизации юридических процессов.

Также предусмотрены интерактивные форматы, где будут, например, разбираться нестандартные подходы к сбору доказательств.

Елена Федотова