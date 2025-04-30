На Ставрополье ветеран-афаганец получил два года условно за поджог

Благодарненский районный суд Ставрополья вынес приговор обвиняемому в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как сообщает пресс-служба судов Ставропольского края, фигурант получил наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в ноябре 2024 года мужчина совершил поджог на почве внезапно возникших неприязненных отношений к хозяину домовладения. Пламя распространилось на все помещение жилого дома. В результате поджога огонь полностью уничтожил дом, фигурант же с места преступления скрылся, говорится в сообщении. Потерпевшему причинен материальный ущерб на 369 тыс. руб.

На суде фигурант полностью признал свою вину. Суд учел явку с повинной, помощь в расследовании и раскрытии дела, раскаяние в содеянном, а также возраст, участие в боевых действиях и наличие медали «30 лет вывода Советских войск из Афганистана». Мужчине назначено наказание – лишение свободы на два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Приговор суда вступил в законную силу.

Андрей Николаев