Бывший краевой министр вступил в добровольческий отряд казаков

Экс-глава министерства сельского хозяйства Пермского края, бизнесмен Олег Хараськин на СВО находится в составе добровольческого отряда казаков «БАРС-15». Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице в «ВК». «Надеюсь, что и задачи СВО будут нами решены. У меня все хорошо. Жив и здоров»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Хараськин

Фото: страница Олега Хараськина в соцсети Олег Хараськин

Фото: страница Олега Хараськина в соцсети

Отряд «БАРС-15» создан весной 2022 года, в него входят казачьи соединения Оренбургского, Волжского, Сибирского и еще ряда казачьих обществ.

Ранее господин Хараськин сообщил, что отбыл на Донбасс «с глубокой и длительной командировкой». Он уточнял, что едет молиться за бойцов.

Олег Хараськин работал на муниципальной службе с 2001 года, когда был избран главой Чернушинского муниципального района. В 2006 году был назначен министром сельского хозяйства Пермского края. С 2009 по 2011 год работал в ЗАО «Уралгазсервис» на должности заместителя гендиректора. В 2011-м стал заведующим приемной президента РФ и руководителем аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю.

Сейчас он владеет Чернушинским мясокомбинатом и является председателем сельхозкооператива «За Святую Русь».