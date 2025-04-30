Внебиржевой курс доллара опускался ниже 81 рубля впервые с 22 апреля

Доллар США на внебиржевом рынке в 11:22 мск торговался на уровне 80,93 руб. К 12:03 мск, согласно данным Investing.com, американская валюта выровнялась в пределах 81,2 руб. (–0,96%).

Последний раз доллар опускался ниже 81 руб. 22 апреля. Тогда официальный курс Банка России составлял 80,7 руб. На сегодня, 30 апреля, регулятор установил курс американской валюты на уровне 81,56 руб.

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На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля. Хотя внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024-го падал ниже 80 руб., рубль может «отъехать» к середине или концу текущего года, убежден господин Костин.