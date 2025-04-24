Костин: рубль, скорее всего, ослабнет к середине или концу 2025 года

Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что рубль вряд ли продолжит укрепляться и, вероятнее всего, ослабнет к середине или концу 2025 года. Об этом он заявил сегодня, 24 апреля, в ходе бизнес-диалога с клиентами, сообщает «РИА Новости».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Костина, официальный курс доллара, установленный Центральным банком России, завершил 2024 год на уровне 101,68 руб., но к концу апреля снизился до 81–82 руб. Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с июня прошлого года опускался ниже 80 руб. «Я, честно говоря, не вижу больших оснований для дальнейшего укрепления рубля. Думаю, он может "отъехать" к концу года или ближе к середине. Посмотрим»,— подчеркнул глава ВТБ.

Он отметил, что текущий курс складывается скорее под воздействием объективных факторов, а не является результатом целенаправленных действий российских финансовых властей. Центральный банк доволен укреплением рубля, так как это способствует снижению инфляции, однако Минфин заинтересован в более слабом рубле — это выгоднее для экспортеров, которые, по словам господина Костина, недовольны текущим курсом.

Эксперт также добавил, что в настоящее время нет известных ему крупных планов по покупке других банков или крупных сделок слияния и поглощения.