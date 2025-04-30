В Ростове автобусный маршрут №112 продлили до Центрального рынка
В Ростове-на-Дону до Центрального рынка продлили автобусный маршрут № 112. Об этом сообщил портал «Ростовский Городской Транспорт».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее 112-й автобус следовал до остановки «Поликлиника №16» на площади Космонавтов по проспекту Королева, улицам Штахановского, Вятской, Орской и Алябьева. Теперь в маршрутный лист включены проспекты Космонавтов, Михаила Нагибина и Ворошиловский. Таким образом на автобусе можно будет добраться до центральной части города.
Автобусы будут работать по нерегулируемому тарифу. Победителем конкурса, который провело министерство транспорта Ростовской области, стало ООО «АТП Донское».