В Ростове автобусный маршрут №112 продлили до Центрального рынка

В Ростове-на-Дону до Центрального рынка продлили автобусный маршрут № 112. Об этом сообщил портал «Ростовский Городской Транспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее 112-й автобус следовал до остановки «Поликлиника №16» на площади Космонавтов по проспекту Королева, улицам Штахановского, Вятской, Орской и Алябьева. Теперь в маршрутный лист включены проспекты Космонавтов, Михаила Нагибина и Ворошиловский. Таким образом на автобусе можно будет добраться до центральной части города.

Автобусы будут работать по нерегулируемому тарифу. Победителем конкурса, который провело министерство транспорта Ростовской области, стало ООО «АТП Донское».

Мария Хоперская