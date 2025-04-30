Во время ремонта в креативном кластере в Черноисточинске нашли советскую мозаику

В креативном кластере в Черноисточинске (Свердловская область), который находится на территории Демидовского железоделательного завода, во время ремонта обнаружили советскую мозаику на народную тему, сказано в группе кластера во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Креативный кластер Черноисточинска Фото: Креативный кластер Черноисточинска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Креативный кластер Черноисточинска Фото: Креативный кластер Черноисточинска

Ее обнаружили в бывшей столовой Черноисточинской ткацкой фабрики, расположенной в кузнечных цехах 1860-х годов. Она была скрыта в течение нескольких десятилетий и была найдена при организации коворкинга для ремесленников. «Выяснилась важная деталь — это изображение "картон" в натуральную величину. Возможно, это прототип существующей где-то "в материале" или проект»,— предположили в кластере.

Мозаика, выполненная в ярких цветах, изображает людей в исторических костюмах и, как отмечают в кластере, несмотря на утрату части элементов, сохраняет художественную ценность.

Советская мозаика является отражением пропаганды и революционного искусства, ее расцвет пришелся на 70-80-е годы. Процесс их создания занимал большое количество времени: он включал эскизы, «картон» в полный размер, выбор цвета, наклеивание деталей и монтаж на стену. Несмотря на художественную ценность, мозаики не имеют статуса памятников и не защищены законом.

Ирина Пичурина