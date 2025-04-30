Ярославец оплатил долг по алиментам долей в бизнесе

В Ярославской области бизнесмен погасил алиментную задолженность долей в своей фирме. Об этом сообщили в областном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К судебным приставам обратилась жительница Ярославля с просьбой взыскать алименты в размере 16 млн руб. с экс-супруга на содержание совершеннолетней дочери. Бывший муж оказался крупным бизнесменом с высоким уровнем дохода. Приставы арестовали счета предпринимателя, что и побудило должника погасить долг.

«Мужчина оплатил часть алиментной задолженности — 14,2 млн руб. путем передачи бывшей супруге доли в уставном капитале, принадлежащей ему организации. Взыскательницу полностью устроило предложение бывшего супруга»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом бизнесмен должен погасить еще 1,8 млн руб. долга для окончания исполнительного производства.

Алла Чижова