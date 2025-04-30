В Казани открылся первый центр пробации для бывших заключенных
В Казани начал работу первый центр пробации, оказывающий поддержку осужденным, вышедшим на свободу. Об этом сообщает «Татар-информ».
В Казани открылся первый центр пробации для бывших заключенных
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В учреждении будут предоставлять временное жилье, оказывать психологическую поддержку, а также помогать в трудоустройстве, восстановлении документов и налаживании семейных связей.
Данная инициатива направлена на ресоциализацию бывших осужденных и снижение уровня рецидивной преступности. Основная задача такого сопровождения — предотвратить повторные правонарушения.