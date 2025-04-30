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В Казани открылся первый центр пробации для бывших заключенных

В Казани начал работу первый центр пробации, оказывающий поддержку осужденным, вышедшим на свободу. Об этом сообщает «Татар-информ».

В Казани открылся первый центр пробации для бывших заключенных

В Казани открылся первый центр пробации для бывших заключенных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани открылся первый центр пробации для бывших заключенных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В учреждении будут предоставлять временное жилье, оказывать психологическую поддержку, а также помогать в трудоустройстве, восстановлении документов и налаживании семейных связей.

Данная инициатива направлена на ресоциализацию бывших осужденных и снижение уровня рецидивной преступности. Основная задача такого сопровождения — предотвратить повторные правонарушения.

Артём Дергунов

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