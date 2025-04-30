В Октябрьском районе будут судить экс-инспектора Гостехнадзора областного минсельхоза

Прокурор Октябрьского района направил в местный суд материалы уголовного дела в отношении бывшего главного государственного инженера-инспектора районного управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021-2022 годах инженер-инспектор неоднократно получал от жителей деньги в общей сумме более 100 тыс. руб. Взамен он оформлял желающим удостоверения тракториста-машиниста без прохождения ими обучения и сдачи экзаменов на право управления спецтранспортом. Вину экс-сотрудник Гостехнадзора признал частично. На два автомобиля, принадлежащих бывшему инспектору, наложили арест.

Виталина Ярховска