Нижегородская областная фармация поглотит «Аптеки Сарова» во втором полугодии

Слияние АО «Аптеки Сарова» с госпредприятием «Нижегородская областная фармация» (НОФ, единственный поставщик лекарств в медучреждения региона) завершится во втором полугодии 2025 года. Об этом сообщили в администрации ЗАТО Саров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», поглощение АО, 100% акций которого владеет администрация города атомщиков, в апреле обсудили депутаты думы Сарова. Заместитель гендиректора аптек Светлана Бударагина отмечала, что с переходом на общую систему налогообложения в 2025 году прибыль организации сократилась. Ситуация грозит банкротством АО в течение нескольких лет, добавила глава комитета по управлению муниципальным имуществом города Ирина Брусова.

В администрации Сарова при этом отметили, что в последние годы «предприятие сохраняет стабильную финансовую успешность». Там подчеркнули, что слияние АО с НОФ «позитивно повлияет на уровень зарплат работников и состояние помещений». «Важным аспектом является и то, что такая крупная сеть как НОФ имеет большие объемы закупок и следовательно может отпускать товары по менее высоким ценам для конечных потребителей», — подытожили в администрации.

АО «Аптеки Сарова» располагает десятью аптечными пунктами, штат работников составляет 45 человек. Выручка АО в 2024 году составила 170,7 млн руб., чистая прибыль – 3,1 млн руб., активы организации оценивались в 47,2 млн руб. В свою очередь НОФ владеет крупнейшей в регионе аптечной сетью «Госаптека», которая насчитывает около 250 аптек.

Владимир Зубарев