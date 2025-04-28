Нижегородская областная фармация может поглотить АО «Аптеки Сарова»

Госпредприятие Нижегородская областная фармация (НОФ) может поглотить АО «Аптеки Сарова», 100% акций которого принадлежат администрации закрытого города атомщиков. Об этом сообщили в думе Сарова по итогам заседания комитета по экономике, где обсудили вопрос реорганизации АО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Переход с упрощенной системы налогообложения на общую в 2025 году сократил прибыль АО, отметила заместитель гендиректора Светлана Бударагина. «Руководство акционерного общества видит один выход из сложившейся ситуации — интеграция с сильным партнером», — говорится в сообщении. «Аптеки Сарова» годами работали в связке с НОФ, в том числе, в вопросе льготного отпуска жизненно необходимых и наркотических препаратов, добавила госпожа Бударагина.

В сегодняшней ситуации АО может до конца года потерять прибыль и обанкротиться за несколько лет, подчеркнула глава комитета по управлению муниципальным имуществом Ирина Брусова.

Гендиректор НОФ Павел Ястребов сообщил об инвестиционных планах госпредприятия по развитию АО. «Предлагается отремонтировать и переоснастить помещения, сделать продажу лекарств круглосуточной, оптимизировать площадки, открыть внутренний склад, восстановить системы производственных аптек», — говорится в сообщении думы. Депутаты попросили у господина Ястребова подробный бизнес-план.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Аптеки Сарова» зарегистрировано в 2006 году как муниципальное предприятие и перерегистрировано сначала в ОАО, а затем – в АО. Генеральный директор Сергей Белов. Выручка АО в 2024 году составила 170,7 млн руб., чистая прибыль – 3,1 млн руб. Активы организации оценивались в 47,2 млн руб.

Владимир Зубарев