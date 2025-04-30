Спасатели поднимут затонувшую яхту Майкла Линча

Итальянские спасатели сегодня, 30 апреля, проведут операцию по подъему суперъяхты Bayesian, сообщает The Guardian. Стоимость спасательных работ оценивается в $30 млн.

Яхта принадлежала британскому миллиардеру Майклу Линчу и потерпела крушение 19 августа 2024 года. На борту в тот момент находились 22 человека. Среди семерых погибших — сам Майкл Линч, его 18-летняя дочь Ханна и председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Яхта находится примерно в 800 м от берега на глубине около 50 м.

В августе прошлого года прокуратура Сицилии по факту кораблекрушения возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве. Следователи надеются, что подъем яхты со дна ответит на многие вопросы по делу: привела ли к крушению череда человеческих ошибок, как предполагалось изначально, или в этом виноваты другие факторы. После того как яхта будет доставлена на берег, судебно-медицинская экспертиза определит, был ли один из люков открыт и правильно ли был поднят киль.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «Смерть под парусом».

Кирилл Сарханянц