В администрации Перми после смены куратора ЖКХ меняется руководство профильного департамента

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Вадим Казанцев и его первый заместитель Олег Белоусов покидают свои должности. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Казанцев

Фото: пресс-служба администрации Перми Вадим Казанцев

Фото: пресс-служба администрации Перми

По данным издания, последним рабочим днем чиновников станет 30 апреля. Кандидатуры новых руководителей пока не утверждены.

Стоит отметить, что кадровые перестановки произошли после смены коммунального куратора в мэрии – вместо замглавы Игоря Субботина новым ответственным вице-мэром по ЖКХ был назначен Артем Балахнин, в недавнем прошлом министр жилищного коммунального хозяйства Пермского края.

Господин Казанцев был назначен главой департамента ЖКХ в январе 2024 года. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Орджоникидзевского района Перми, курировал отдел благоустройства, отделы градостроительства, земельных и имущественных отношений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений, сектор по взаимодействию с административными органами, сектор потребительского рынка.