Жительница Ставрополья предстанет перед судом за истязание троих детей

Жительница Труновского округа предстанет перед судом за жестокое обращение с тремя детьми, которых она по версии следствия избивала и морила голодом. Об это сообщает пресс-служба СУ СК Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы села Безопасного Труновского округа.

«Тяжелое положение семьи обнаружилось 8 января, когда тетя нашла 4-летнего мальчика в критическом состоянии и вызвала медиков. Прибывшие на место врачи зафиксировали на телах всех детей множественные гематомы, ссадины и раны. Несовершеннолетних изъяли из семьи и поместили в медицинские учреждения»,— следует из материалов дела.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, а двум другим детям — вред средней тяжести. Благодаря своевременной медицинской помощи сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В настоящее время они находятся под опекой родственников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «а», «в», ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Николай Аксенов