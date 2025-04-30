DOGMA передала собственникам более 2000 объектов недвижимости

За первый квартал 2025 года федеральный девелопер DOGMA передал 2084 объекта недвижимости собственникам в краснодарских микрорайонах «Самолет», «Парк Победы» и DOGMA PARK.

Фото: https://1dogma.ru/

Среди них: 1089 квартир, 621 нежилое и офисное помещение, 374 парковочных места. В ближайшее время начнется передача объектов еще в двух корпусах «Парка Победы» и в трех корпусах DOGMA PARK.

С начала года компания ввела в эксплуатацию девять многоквартирных домов в Краснодаре общей жилой площадью 128,9 тысяч кв. м. «Вместе с жилыми кварталами мы создаем масштабную социальную инфраструктуру по принципу 15-минутного города. Сегодня DOGMA строит две современные школы в Новороссийске и в Краснодаре и пять детских садов в разных городах России. В стадии проектирования находятся 13 школ, 32 детских сада, две поликлиники и дом культуры», - рассказал президент компании DOGMA Денис Морозов. В общей сложности в краевой столице девелопер построил 15 соцобъектов на 9575 мест.

Согласно данным портала ЕРЗ.РФ, компания занимает четвертое место в России и второе в Краснодарском крае по объему ввода жилья. Всего за свою 13-летнюю историю DOGMA построила 1,9 млн кв. м жилья – а это 95 домов, где сейчас проживает 21 тысяча семей. Еще 2,5 млн кв. м находится на стадии возведения. На этапе проектирования - 5,8 млн кв. м объектов недвижимости.

С января 2023 года девелопер входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России. Отличительной особенностью компании является то, что все жилые дома введены в эксплуатацию без переноса сроков по проектным декларациям. Девелопер занимает пятое место в России по скорости строительства объектов, при этом средняя площадь составляет 16,8 тысяч квадратных метров.

Застройщики: ООО СЗ «ПАРК ПОБЕДЫ-2», ООО СЗ «ДОГМА-ВОСТОК», ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21».



С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте



ЖК "Парк Победы" - Застройщик ООО СЗ "Догма Восток"

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте



ЖК "DOGMA PARK" - Застройщик ООО СЗ "Догма Парк21"

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте



ЖК "Самолет" - Застройщик ООО СЗ "Парк Победы-2"С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф Самолет, erid: F7NfYUJCUneRJTqMKqVCЖК "Парк Победы" - Застройщик ООО СЗ "Догма Восток"С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф Парк Победы, erid: F7NfYUJCUneRJTqMLAtnЖК "DOGMA PARK" - Застройщик ООО СЗ "Догма Парк21"С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф Dogma Park, erid: F7NfYUJCUneRJTqMLB3Z

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