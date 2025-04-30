В Свердловском краеведческом музее прокомментировали иск госохраны ОКН

В Свердловской краеведческом музее заявили, что объект культурного наследия «Дом Левицких» на ул. Розы Люксембург, 9, где расположены Музей радио и Планетарий (входят в краеведческий музей), находятся в надлежащем состоянии. Ранее региональное управление государственной охраны ОКН обратилось в арбитражный суд с требованиями к музею устранить недостатки и провести ремонт и реставрацию здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Капитальный ремонт и реставрационные работы проводились в «Доме Левицких» в 2018 году, постоянно ведутся работы по поддержанию состояния здания, сообщили в музее. В учреждении уточнили, что выявленные недостатки имеют незначительный характер и в большей степени уже были устранены.

«Свердловский областной краеведческий музей представил свою позицию в суд, и в случае вынесения судебного решения, будет его исполнять в соответствии с выделяемыми лимитами бюджетных денежных обязательств»,— сказали в организации, пояснив, что указанные в иске вопросы подлежат разрешению при разработке научно-проектной документации.

Напомним, иск к Свердловскому областному краеведческому музею был подан 10 марта. Как утверждает свердловское управление госохраны ОКН, музей не полностью соблюдает обязательства «в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия». В Музее радио «Ъ-Урал» сообщили, что представители управления не связывались с музеем, об их претензиях стало известно после подачи иска.

Анна Капустина