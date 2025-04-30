За непредставление данных о карьерах Новосибирской области ФАС оштрафовала НКК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала АО «Национальную нерудную компанию» (ННК) за непредставление информации, сообщили в ведомстве.

«В ходе мониторинга ведомство выявило рост цен на щебень марки М 1000 и запросила у ННК данные о себестоимости продукции, динамике цен и причинах их повышения филиалами компании в Новосибирской области. ННК не представила запрашиваемые данные вопреки мотивированному требованию службы»,— констатирует ФАС.

ФАС признал НКК виновной в совершении административного правонарушения. Теперь компания должна будет предоставить антимонопольному ведомству обоснование повышения цен на продукцию в 2024-2025 годах. В противном случае ННК получит еще один штраф.

«Национальная нерудная компания» — один из крупнейших производителей щебня в стране. В Новосибирской области компания владеет «Каменными карьерами» №2-4 (Тогучинский район), «Новобибеевским карьером» (Новобибеево), «Искитимским карьером» (Искитим), «Медведским карьером» (Медведское) и «Шайдуровским карьером» (Шайдурово).

Михаил Кичанов