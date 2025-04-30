Кирилл Капризов продлил результативную серию в play-off НХЛ до пяти матчей

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в пятом матче 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Он отмечается результативным действием в каждой встрече противостояния, на данный момент в его активе 9 очков (4 гола и 5 передач).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

«Вегас» в овертайме обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Бретт Хауден, также в составе «Вегаса» отметились Уильям Карлссон и Марк Стоун. У «Миннесоты», помимо Капризова, гол забил Мэтт Болди.

В третьем периоде вратаря «Миннесоты» Филипа Густавссона заменил Марк-Андре Флери. Последний стал рекордсменом НХЛ по числу сезонов в play-off — 18. По этому показателю он обошел Мартина Бродо и Патрика Руа, на счету которых 17 сезонов. 40-летний Флери является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017).

27-летний Капризов занимает второе место в истории «Миннесоты» по количеству шайб в матчах play-off (15). По этому показателю он уступает американцу Заку Паризе (16). В гонке снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли он делит первое место с одноклубником Мэттом Болди, Андреем Свечниковым («Каролина Харрикейнс») и Нейтаном Маккиноном («Колорадо Эвеланш»). В списке бомбардиров play-off Капризов располагается на втором месте, уступая Адриану Кемпе из «Лос-Анджелес Кингс», в активе которого 10 очков (4 гола и 6 передач).

«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующий матч пройдет в ночь на 2 мая на домашней арене «Миннесоты» Xcel Energy Center в Сент-Поле.

Таисия Орлова