Жога: регионы УрФО построят и восстановят на Донбассе почти 130 объектов за год

В течение 2025 года регионы Уральского Федерального округа (УрФО) восстановят и построят на подшефных территориях на Донбассе 129 объектов, сообщил уральский полпред Артем Жога у себя в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Наступает период активных строительных работ. Работа на подшефных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик — важная задача для всех регионов. Каждый отремонтированный объект — будь то дом, школа или парк — это символ, что на эти земли возвращаются мир и стабильность»,— отметил Артем Жога.

Так, в Волновахе планируется построить дома и восстановить летний парк, в Ясиноватой благоустроят общественные зоны и обновят коммуникации. В Макеевке собираются отремонтировать детский сад и Дворец культуры, в Краснодоне — восстановят котельные и займутся благоустройство Аллеи Дружбы. Всего за несколько лет регионы Урала восстановили более 870 объектов.

Напомним, субъекты УрФО восстановили и построили 179 объектов на подшефных территориях Донецкой и Луганской Народных республик в 2024 году. По словам полпреда Артема Жоги, в регионах открыли современные школы, детские сады, больницы, стадионы, отремонтировали километры дорог и обновили коммунальную инфраструктуру.

Ирина Пичурина