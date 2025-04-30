В Ханты-Мансийске арестовали планировавших теракт украинских агентов

Суд избрал для задержанных в Ханты-Мансийске уроженца Украины и гражданина Белоруссии меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заявлению Следственного комитета России, обвиняемые агенты украинских спецслужб планировали убийство участника СВО из российского добровольческого батальона.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу продолжают устанавливать всех причастных к преступлению. Уже обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также назначены взрывотехническая, химическая и другие экспертизы.

Согласно сообщению, 12 апреля во время сборки СВУ произошла непроизвольная детонация, из-за чего были разрушены две квартиры многоэтажного дома в Ханты-Мансийске. В результате пострадали пять человек, в том числе оба готовивших теракт.

Следователи также проверяют ранее задержанного гражданина Молдавии на причастность к преступлению. По версии следствия, он доставил в Югру транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты для СВУ. Они были спрятаны в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, говорится в пресс-релизе. Утверждается, что подозреваемый получил их в Ивано-Франковске от агента украинских спецслужб Валентина Павлюка.

Задержанный украинец на допросе рассказал, что был завербован в 2025 году. Белорус сообщил, что в его обязанности входили перевозка и сборка компонентов СВУ, а также сбор информации о «высокопоставленном сотруднике силовых структур России». Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.