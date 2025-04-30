ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении военнослужащего в ХМАО

В Хаты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали трех человек, которых ФСБ называет агентами украинских спецслужб. По версии силовиков, они готовили теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). Целью назван военнослужащий добровольческого батальона Минобороны, участвующего в военной операции.

В числе задержанных — получивший гражданство РФ уроженец Украины и гражданин Белоруссии. Во время сборки ими СВУ произошла непроизвольная детонация, из-за чего разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. Также госпитализированы пять человек.

Третий задержанный — гражданин Молдавии. По данным ФСБ, он доставил компоненты СВУ. Они были закамуфлированы в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече. Мужчина провез их на личном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Он якобы получил их в Ивано-Франковске от агента украинских спецслужб Валентина Павлюка.

Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. ФСБ заявила, что территория Молдавии и ее граждане «продолжают использоваться украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры» для заброски в Россию с целью совершения терактов и диверсий.

Задержанный украинец на допросе рассказал, что был завербован в 2025 году. Белорус сообщил, что в его обязанности входили перевозка и сборка компонентов СВУ, а также сбор информации о «высокопоставленном сотруднике силовых структур России».