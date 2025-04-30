Университет «Сириус» будет обучать генных инженеров и дизайнеров живых объектов

Научно-технологический университет «Сириус» запускает первую программу специалитета для профессий будущего: генных инженеров, клеточных технологов, дизайнеров живых объектов. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подготовка кадров в области биотехнологий сейчас наиболее актуальна. По данным экспертов, к 2035 году дефицит специалистов в этой сфере составит порядка 300 тыс. человек.

Программа «Биоинженерия» рассчитана на выпускников 11-х классов. Это первый классический специалитет Университета «Сириус». Ранее вуз запускал экспериментальный ИТ-специалитет, куда принимал школьников после 9-го класса.

Обучение очное и бесплатное, оно рассчитано на пять лет.

«Программа призвана не только компенсировать дефицит высококвалифицированных кадров в биоиндустрии, но и обеспечить структурный переход к новым профессиям»,— сказал исполнительный директор Научного центра генетики и наук о жизни, доктор медицинских наук Алексей Сазонов.

Прием заявок открывается 20 июня.

Александра Каверина