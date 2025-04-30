Экспертиза с третьего раза одобрила строительство детской больницы в Сормове

Проект строительства здания для детской больницы №17 Сормовского района Нижнего Новгорода с третьей попытки получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующее решение опубликовано в реестре экспертиз 30 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание поликлиники, которое планируют строить на улице Сутырина, 19, будет рассчитано на 500 посещений в смену.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2024 и в феврале 2025 года проект строительства поликлиники получал отрицательные заключения экспертизы. Первый контракт на проектирование здания госучреждение «Нижегородстройзаказчик» заключило с ООО «Парсек» в 2023 году за 11,9 млн руб., но в феврале 2024 года его расторгли по соглашению сторон. В мае 2024 года контракт на проектирование и строительство больницы заключили с «Дирекцией по строительству» за 661,9 млн руб. Сроком завершения строительства в контракте был обозначен 2025 год.

Галина Шамберина