Экспертиза повторно отклонила проект строительства детской больницы в Сормове

Проект строительства здания для детской больницы №17 Сормовского района Нижнего Новгорода повторно не прошел госэкспертизу. Соответствующее решение опубликовано в реестре экспертиз 19 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену. Заказчиком проекта выступает госучреждение области «Нижегородстройзаказчик», проектировщиками — ООО «Парсек» из Нижнего Новгорода и АО «Спецзастройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"».

Оба раза документацию проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и выдало отрицательные заключения. Первый раз — в феврале 2024 года.

Первый контракт на проектирование здания заключили с ООО «Парсек» в 2023 году за 11,9 млн руб., но в феврале 2024 года его расторгли по соглашению сторон, уплатив исполнителю 929 тыс. руб.

В мае 2024 года «Нижегородстройзаказчик» заключил контракт на проектирование и строительство больницы с «Дирекцией по строительству» за 661,9 млн руб. Сроком завершения строительства в контракте обозначен 2025 год.

Галина Шамберина