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Глазовский райсуд начал рассмотрение дела замгендира ЧМЗ Алексея Майкова

Глазовский райсуд начал рассмотрение уголовного дела заместителя генерального директора АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) Алексея Майкова, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании средств (ст. 159, ст. 285, ст. 174.1 УК РФ).

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Алексея Майкова задержали 30 января. Заместителя генерального директора ЧМЗ обвинили в том, что он инициировал торги для заключения договора между заводом и аффилированной ему компанией на автоматизацию производственных процессов. Однако работы по договору выполняли сотрудники ЧМЗ.

Кроме того, считает следствие, он поручил одному из подчиненных провести обследование объекта автоматизации и разработать техзадание на программирование системы оптимального планирования в интересах аффилированной компании. Это не входило в обязанности сотрудника.

Заседание Глазовского райсуда состоялось 29 апреля. Было оглашено обвинение. Согласно данным гособвинителя, общая сумма ущерба, причиненного действиями Алексея Майкова ЧМЗ, составляет 12,9 млн руб. Сумма легализованных денежных средств — 2,2 млн руб. Кроме того, суд продлил срок ареста на имущество ООО «Позитив» и супруги подсудимого. Следующее судебное заседание назначено на 21 мая.

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