В Екатеринбурге автомобиль въехал в супермаркет «Магнит»

Во входную группу магазина «Магнит» в Екатеринбурге, который находится на ул. Кирова, 33, въехал автомобиль и разбил стекла, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Это произошло 30 апреля в 7:50. По предварительным данным, 42-летний водитель на «Лада 2107» пытался завести двигатель, но допустил самопроизвольное движение автомобиля, из-за чего врезался в магазин. В результате аварии никто не пострадал, однако повреждены вход в здание и сама машина.

По факту ДТП автоинспекторы организовали проверку.

Напомним, в начале апреля в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием грузового транспорта из-за уснувшего водителя грузовика. Инцидент случился на ул. Академика Ландау у дома №53.

Ирина Пичурина