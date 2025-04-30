В Екатеринбурге автомобиль въехал в супермаркет «Магнит»
Во входную группу магазина «Магнит» в Екатеринбурге, который находится на ул. Кирова, 33, въехал автомобиль и разбил стекла, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Это произошло 30 апреля в 7:50. По предварительным данным, 42-летний водитель на «Лада 2107» пытался завести двигатель, но допустил самопроизвольное движение автомобиля, из-за чего врезался в магазин. В результате аварии никто не пострадал, однако повреждены вход в здание и сама машина.
По факту ДТП автоинспекторы организовали проверку.
Напомним, в начале апреля в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием грузового транспорта из-за уснувшего водителя грузовика. Инцидент случился на ул. Академика Ландау у дома №53.