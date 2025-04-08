В Екатеринбурге произошло массовое ДТП из-за уснувшего водителя грузовика

Около 6:00 на улице Академика Ландау у дома №53 в Екатеринбурге произошло массовое ДТП при участии грузового транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Volvo уснул за рулем и столкнулся с двумя стоящими легковыми машинами Toyota и двумя тягачами. В аварии никто не пострадал. Стаж 33-летнего водителя грузовика составляет 16 лет. За все время он 12 раз привлекался к административной ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку и составляют необходимые процессуальные документы. Особое внимание уделяется соблюдению водителем режима труда и отдыха, а также другим обязательным мероприятиям перед выпуском на линию.

Напомним, 1 марта три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 282 км автодороги Пермь — Екатеринбург после того, как у грузового автомобиля марки «Камаз» выпали рулоны упаковочной бумаги на полосу встречного движения. На выпавший груз наехал автомобиль Toyota Camry.

Ирина Пичурина