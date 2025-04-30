Патрушев рассказал о росте досмотров российских судов в международных водах

Военно-политическая обстановка в мире характеризуется высокой напряженностью, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В частности, он рассказал, что участились случаи досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России на море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Патрушев поднял эту тему на президиуме Морской коллегии. Он заявил, что военная активность НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе усиливается. «В международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов»,— утверждает помощник президента (цитата по «РИА Новости»).

Николай Патрушев добавил, что защищать национальные интересы России военными методами должен военно-морской флот. Его оснащают современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, отметил чиновник.

В апреле в структуре Минобороны появилась новая межведомственная рабочая группа, главным приоритетом которой станут ускоренная разработка и введение в эксплуатацию передовых морских беспилотных систем. Планируется, что эти задачи будут решаться за счет использования уже имеющегося опыта масштабирования производства дронов.

Подробности — в материале «Ъ» «Российский флот погружают в инновации».