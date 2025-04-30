Россиянку, пострадавшую в ДТП с автобусом в Анталье, успешно прооперировали

В больницах Антальи находятся пять российских туристов, пострадавших при аварии с автобусом. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ. Одной россиянке успешно сделали операцию, еще одна находится под присмотром врачей в реанимации.

В диппредставительстве отметили, что другие трое россиян получили незначительные травмы и врачи готовы их выписать. По данным агентства DHA, всего в ДТП пострадали 18 пассажиров и водитель.

Авария произошла накануне, 29 апреля, около 8:00 мск. DHA уточняет, что микроавтобус съехал с дороги в районе Гюндогду, потому что водитель не справился с управлением.