Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Автобус, перевозивший 25 российских туристов, попал в аварию по дороге из аэропорта Анталии. Часть туристов госпитализировали, сообщил туроператор Anex. Турецкое агентство DHA пишет о 18 пострадавших. В Генконсульстве РФ заявили ТАСС, что в больницах остаются 17 человек.

По данным диппредставительства, двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство. В Anex уточнили, что среди пассажиров было трое детей. «На данный момент туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверке их состояния... Часть туристов после осмотра уже направлены в отель»,— рассказал «РИА Новости» туроператор.

DHA передает, что ДТП случилось сегодня, 29 апреля, около 8:00 по местному времени (совпадет с мск). По данным агентства, микроавтобус сошел с дороги в районе Гюндогду, потому что водитель не справился с управлением.

В сентябре 2024 года в Турции в ДТП с автобусом пострадали 15 туристов, включая девять россиян. В октябре на юго-западе Турции перевернулся автобус с 11 российскими туристами, водитель также не справился с управлением.